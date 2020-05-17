Индия разрешит частные инвестиции во все сферы экономики

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Частные компании Индии смогут инвестировать во все секторы экономики. Об этом заявила министр финансов страны Нирмала Ситараман.

Отмечается, что согласно объявленной в стране новой программе «Самостоятельная Индия», в стратегических секторах, по крайней мере, одно предприятие останется под контролем государства, но при этом допускается присутствие частных компаний. В других секторах предприятия госпредприяти будут приватизированы.

В стратегических секторах как минимум одно предприятие останется под контролем государства, но и частный сектор будет разрешён, — цитирует РИА Новости Ситараман.

Ранее сообщалось, что правительство Индии выделит 20 триллионов рупий (примерно $265 млрд) на поддержку экономики в условиях коронавируса. Поддержку получат в том числе малый и средний бизнес.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за оказанную им помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.