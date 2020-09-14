Индиец показал высший пилотаж в параллельной парковке

https://static.news.ru/photo/84558136-f695-11ea-aeaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manorama News

Водитель из Индии продемонстрировал высший пилотаж в параллельной парковке, поставив с первого раза автомобиль Toyota Innova в промежуток, равный его длине. Парковочным местом при этом выступила металлическая конструкция, съехав с которой автомобиль неминуемо упал бы в реку.

Видеоролик изначально сняла супруга водителя без его ведома, затем она отправила его брату, тот — своим друзьям. Видео быстро разошлось в соцсетях и стало вирусным. Как сообщил Manorama News герой ролика, автомобиль он одолжил у друга для работы. Ранее мастер парковки водил автобус 12,5 метра длиной. После этого, по его словам, парковать Toyota Innova ему не представляет особого труда.

Как писал NEWS.ru, две жительницы Воронежа, возмущённые тем, что наглый водитель припарковался на их расчищенном от снега парковочном месте, набросились на мужчину. На кадрах видно, как компания автомобилистов сначала явно общалась на повышенных тонах, спустя некоторое время в ход пошло подручное средство — лопата.