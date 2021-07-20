«Ид мубарак»: Путин поздравил Алиева на арабском

Президент Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым поздравил его с мусульманским праздником Курбан-байрам на арабском языке. Он сказал «ид мубарак» — традиционное праздничное приветствие в исламе, которое переводится как «благословенный праздник», передаёт РИА Новости.

По данным агентства, Алиев удивился и рассмеялся. Он поблагодарил российского главу за такое поздравление.

Праздник же у мусульман, поздравляю вас. Желаю всего самого доброго, — добавил Путин.

Курбан-байрам, который по-арабски называют Ид аль-Адха, — один из основных праздников у мусульман. Он длится три дня и начинается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря. Соответственно, каждый год его отмечают в разное время. В 2021 году праздник начался 20 июля.

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева начались в Кремле. Планируется, что главы государств обсудят реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

До сегодняшней встречи азербайджанский лидер посещал российскую столицу в январе этого года. Политик участвовал в подписании трёхстороннего соглашения по развитию Карабаха. Тогда президент России выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам.