Гутерриш провёл переговоры с президентами Армении и Азербайджана

Генсек ООН Антониу Гутерриш провёл переговоры с лидерами Армении Николом Пашиняном и Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он призвал их к деэскалации конфликта.
Генсек ООН провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. Эти разговоры прошли сегодня утром (22 июля. — NEWS.ru). В обеих беседах генсек выразил обеспокоенность столкновениями на границе Армении и Азербайджана, — цитирует сообщение ТАСС.
Также он призвал к полному отказу от провокационной риторики и возвращению к переговорам.
Боестолкновения на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 12 азербайджанских военнослужащих.
Как информировал NEWS.ru, современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой.