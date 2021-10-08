Грузия заявила о сложностях участия в формате «3+3» из-за России

Вице-премьер и глава МИД Давид Закалиани заявил, что Грузии будет сложно участвовать в формате «3+3» вместе с Россией, однако вместе с тем он отметил необходимость представления страны в крупных геополитических проектах, сообщает Sputnik Грузия. Так министр прокомментировал инициативу российской стороны создать в регионе новый формат с участием России, Азербайджана, Грузии, а также Ирана, России и Турции.

В этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме, но, безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок, — сказал Закалиани.

Такое своё решение он объяснил отсутствием прогресса в вопросе вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Он подчеркнул, что в таких обстоятельствах «очень сложно сесть в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах». Именно суверенитет и её территориальная целостность является красной линией.

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой иранского внешнеполитического ведомства Хоссейном Амиром Абдоллахианом заявил о рассмотрении создания формата сотрудничества «3+3» по Карабаху. Глава российского МИД выразил надежду на то, что и Грузия увидит интерес в создании такого механизма консультации по ускоренному развитию региона, который долгое время сдерживал своё развитие из-за сохраняющихся конфликтов.