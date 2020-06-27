В Грузии продлили срок пребывания иностранцев до 31 июля

https://static.news.ru/photo/cef89c36-b960-11ea-b11d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Иностранцы, которые прибыли в Грузию до 14 марта и не смогли выехать из-за пандемии коронавируса, вправе находиться в республике до 31 июля. Ранее власти республики продлевали им срок пребывания до 30 июня.

Иностранцы или лица без гражданства, которые к 14 марта 2020 года легально находились на территории Грузии и не сумели покинуть страну в законные сроки, вправе находиться на территории Грузии до 31 июля 2020 года, — говорится в постановлении правительства.

Из-за пандемии коронавируса в Грузии действовал режим чрезвычайного положения с 21 марта по 21 апреля. В настоящее время в республике выявлены 924 случая заражения COVID-19. Выздоровели от заболевания 785 человек, 15 — скончались.

Как писал NEWS.ru, правительство России приняло проект распоряжения, который предусматривает выделение МИД РФ средств на социальную поддержку россиян, оказавшихся в сложном положении за рубежом в связи с пандемией COVID-19. Речь идёт об оплате расходов туристов на проживание, питание и продление сроков действия документов, на основании которых россияне находятся на территориях иностранных государств. Предполагается, что это позволит обеспечить финансовые выплаты российским гражданам до 30 июня 2020 года включительно.