Грузия и Норвегия договорились о проведении совместных военных учений

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Власти Грузии и Норвегии подписали пятилетний план сотрудничества, по которому страны договорились о регулярном проведении совместных учений, об этом сообщили в пресс-службе грузинского оборонного ведомства. Документ подписали начальник Национальной гвардии бригадный генерал Роман Джохадзе и заместитель командующего Норвежской внутренней гвардией бригадный генерал Мартин Юджин.

Национальная гвардия Грузии и Внутренняя гвардия Норвегии оформили двусторонний план сотрудничества, которым были определены основные направления на следующие пять лет. <...> Целью пятилетнего плана является планировка и проведение командно-штабных учений на уровне батальонов, бригад и штабов, — сказано в сообщении ведомства.

Пятилетний план направлен на проведение батальонных, бригадных и штабных учений, а также подготовку территориальных резервных подразделений и тренировку резервистов.

В Эстонии 16 мая начались военные учения «Ёж-2022», в которых примут участие 15 тысяч военных республики и cтран НАТО. Манёвры прохoдят на фоне конфликта на Украине. Их целью является проверка «боеготовности cил обороны и их способности реагировать на международные угрозы».