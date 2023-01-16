Глава МАГАТЭ объяснил, зачем организация расширяет присутствие на Украине Гросси: МАГАТЭ расширит присутствие на Украине для предотвращения ядерной аварии

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в Twitter, что агентство расширяет присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию. Ранее он заявлял, что прибудет с визитом на Украину, где посетит атомные электростанции для размещения там экспертов.

МАГАТЭ расширяет свое присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта, — написал Гросси.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ готовится разместить постоянные миссии экспертов по ядерной безопасности на всех действующих украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС. Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о том, что агентство обеспечит присутствие своих экспертов на территории всех украинских атомных электростанций.

В настоящее время на территории Украины действуют четыре АЭС, не считая Чернобыльской. При этом Запорожская АЭС находится под контролем российских войск и там представитель международного агентства присутствуют уже в течение нескольких месяцев. Сообщалось, что Гросси намерен разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС. Также инспекторы отправятся и на Чернобыльскую АЭС, законсервированную после аварии 1986 года.