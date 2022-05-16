«Гробит солдат»: состояние Зеленского назвали «интеллектуальным вакуумом» Военный эксперт Литовкин заявил, что Зеленский «в интеллектуальном вакууме гробит солдат» на Змеином

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский «гробит своих солдат», постоянно пытаясь штурмом взять остров Змеиный в Чёрном море, заявил NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин. По его словам, лидер находится в «интеллектуальном вакууме», не понимая бесполезность подобных операций. Собеседник также оценил решение десяти бойцов ВСУ сдаться с белым флагом с мариупольского комбината «Азовсталь».

Им повезло. Они смогли смыться от своих соратников и безопасно сдаться, так как Зеленский дал приказ расстреливать на месте. <...> Я не знаю, насколько на «Азовстали» серьёзная инфраструктура, но, судя по сообщениям в украинских соцсетях, положение у них критическое, пошли мольбы к ООН, Турции, папе Римскому, но Зеленский подписал указ: спасти не можем, сидите и сдохните там все. Сколько они там просидят — нас не должно беспокоить, — подчеркнул Литовкин.

О сдаче в плен бойцов ВСУ сообщил командир одного из подразделений внутренних войск ДНР Александр Ходаковский. Он сказал, что «доволен» сдачей «азовцев» в плен. По его словам, это «вопрос человеческого выигрыша». Ходаковский участвует в блокировке выходов бойцов «Азова»: целью операции является локализация противника в зоне основных цехов, по которым наносит удары авиация. Ходаковский отмечал, что пока у противника есть возможность для манёвра даже в узкой полосе вокруг завода — у него есть шанс уходить от атак, «эффективных в отношении сконцентрированного, а не „размазанного“ противника».

Ранее министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук сообщила, что Киев хочет подписать документ, регламентирующий прохождение эвакуации с территории «Азовстали». По её словам, стороны начали новый раунд переговоров вокруг процедуры эвакуации, посредником в данном процессе выступит Турция.