Гражданина США в ДНР объявили в разжигании межнациональной розни Гражданина США Мурекези объявили в ДНР в разжигании межнациональной розни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи ДНР предъявили обвинение гражданину США Суеди Мурекези в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщил ТАСС адвокат американца Сергей Литвишко. По его словам, Мурекези отверг предъявленное ему обвинение.

Моему подзащитному Суеди Мурекези вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля — начале марта этого года. Следствие предъявило ему обвинение в разжигании межнациональной розни, однако вину в инкриминируемом преступлении он не признает, — сообщил адвокат.

Он добавил, что американец был арестован в июне 2022 года.

По данным СМИ, 35-летний Мурекези переехал на Украину 4 года назад, а в Херсоне поселился в 2020 году. Американец занимался криптовалютой и, по словам семьи и друзей, в боевых действиях не участвовал.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.