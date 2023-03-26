Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем МИД: Гондурас объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем

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Министерство внутренних дел Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Там объявили о признании существования только одного Китая в мире, подчеркнув, что КНР является единственным законным правительством.

Государственный секретарь по иностранным делам и международному сотрудничеству, по поручению президента республики, проинформировал Тайвань о решении разорвать дипломатические отношения между двумя странами, — говорится в сообщении.

Ранее Тайвань отозвал посла из Гондураса на фоне сообщений о намерении африканского государства установить дипломатические отношения с КНР.

В начале марта Пекин опубликовал социально-экономический план развития государства на 2023 год. Согласно документу, страна намерена провести решительную борьбу против «независимости Тайваня» и способствовать его воссоединению с материковым Китаем. В тексте документа отмечается, что Китай будет продвигать мирный процесс воссоединения страны и поощрять мирные отношения между обеими сторонами Тайваньского пролива.

Ситуация вокруг Тайваня стала еще более напряженной после посещения спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в августе 2022 года. КНР продолжает не признавать суверенитет острова, рассматривая его как свою провинцию.