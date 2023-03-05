Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня В Китае заявили о решительной борьбе против независимости Тайваня в 2023 году

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Согласно опубликованному социально-экономическому плану развития Китая на 2023 год, страна намерена провести решительную борьбу против «независимости Тайваня» и способствовать его воссоединению с материковым Китаем. В тексте документа отмечается, что Китай будет продвигать мирный процесс воссоединения страны и поощрять мирные отношения между обеими сторонами Тайваньского пролива.

Ситуация вокруг Тайваня стала еще более напряженной после посещения спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в августе. КНР продолжает не признавать суверенитет острова, рассматривая его как свою провинцию, и выступает против его взаимодействия с представителями других стран, включая чиновников и военных.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган призвал страны Запада прекратить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и воздержаться от заявлений о том, что следующим регионом вооруженного противостояния будет Тайвань. До этого представитель ведомства Ван Вэньбинь потребовал от США прекратить распространение ложной информации о военной помощи КНР России в украинском конфликте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявлял, что в Азии существуют предпосылки для возникновения конфликта по образцу украинского. При этом он обвинил Китай в милитаризации и сближении с Россией.