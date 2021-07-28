Голландский журналист объяснил причины иска против главреда The Insider

Журналист из Нидерландов Макс ван дер Верфф объяснил, почему подал иск о клевете на главреда The Insider Романа Доброхотова. В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что инициировал судебное разбирательство давно, однако оно постоянно откладывалось якобы по настоянию адвокатов ответчика.

По словам ван дер Верффа, после публикации расследования The Insider о том, что он получает деньги от ГРУ, против него стартовала кампания в Нидерландах. Как пояснил журналист, речь не шла о физических угрозах. Однако нидерландский парламент, по его словам, рассматривает закон об ужесточении наказания за шпионаж, поэтому ему может грозить тюрьма.

Журналисты и политики окрестили меня предателем, который распространяет российскую пропаганду за денежное вознаграждение, — заявил ван дер Верфф. — Это грязное обвинение не соответствует действительности. Политики обсуждают ужесточение законодательства против шпионажа, поэтому такие люди, как я, могут быть посажены в тюрьму на срок до четырёх лет.

Журналист также добавил, что тратил свои собственные деньги на расследование причин крушения малазийского «Боинга» MH17. В этом материале вина за катастрофу возлагалась на Украину в противоположность заключению нидерландского суда, который считает, что за крушение в ответе российские граждане.

В ноябре 2020 года The Insider выпустил расследование , в котором утверждалось, что ван дер Верфф координировал работу над своим материалом с ГРУ и получал от него деньги.

Об иске ван дер Верффа стало известно 28 июля. В этот же день шеф-редактор The Insider сообщил, что в его квартире прошли обыски. Минюст РФ внёс его издание в список иностранных агентов несколькими днями ранее — 23 июля.