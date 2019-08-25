https://static.news.ru/photo/3cf192e6-c746-11e9-bdae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главы МИД Франции и Ирана Жан-Ив Ле Дриан и Мохаммад Джавад Зариф проводят встречу в рамках саммита G7 во французском Биаррице.

Решение о встрече было принято вечером в субботу, 24 августа, после ужина лидеров Группы семи.

Как сообщает AFP, переговоров Зарифа с представителя США на саммите не предусмотрено.

Саммит проходит с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.

Как ранее писал News.ru, самолёт с делегацией из Ирана прилетел на саммит G7 во Франции. Лайнер приземлился в аэропорту в Биаррице, который в эти дни принимает только суда официальных делегаций.