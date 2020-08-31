Главу белорусских католиков Кондрусевича не впустили в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/fd27c604-eb8d-11ea-86e6-fa163e074e61_660.jpg Тадеуш Кондрусевич Фото: Wikimedia

Митрополиту Минско-Могилёвскому Тадеушу Кондрусевичу отказали во въезде в Белоруссию. Об этом сообщили в Римско-католической церкви (РКЦ) республики.

Пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну, — цитирует «Интерфакс» информацию, распространённую РКЦ.

Отмечается, что инцидент произошёл на пограничном переходе Кузница-Белосток-Брузги. При этом в РКЦ подчеркнули, что Кондрусевич — гражданин республики и возвращался из командировки.

Ранее Кондрусевич в интервью польскому католическому телеканалу TV Trwam усомнился в честности прошедших в Белоруссии выборах. По его мнению, сейчас народ страны дорос до того, чтобы отстаивать свои права.

Как писал NEWS.ru, Кондрусевич призвал президента республики Александра Лукашенко и «всех, кто осуществляет власть на разных уровнях», остановить насилие и начать «конструктивный диалог с обществом». Он осудил и задержание тысяч протестующих, и избиение силовиками мирных жителей, «желающих узнать правду о президентских выборах».