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Главу белорусских католиков Кондрусевича не впустили в Белоруссию

16:17, 31 августа 2020
Тадеуш Кондрусевич Тадеуш Кондрусевич Фото: Wikimedia

Митрополиту Минско-Могилёвскому Тадеушу Кондрусевичу отказали во въезде в Белоруссию. Об этом сообщили в Римско-католической церкви (РКЦ) республики.

Пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну, — цитирует «Интерфакс» информацию, распространённую РКЦ.

Отмечается, что инцидент произошёл на пограничном переходе Кузница-Белосток-Брузги. При этом в РКЦ подчеркнули, что Кондрусевич — гражданин республики и возвращался из командировки.

Ранее Кондрусевич в интервью польскому католическому телеканалу TV Trwam усомнился в честности прошедших в Белоруссии выборах. По его мнению, сейчас народ страны дорос до того, чтобы отстаивать свои права.

Как писал NEWS.ru, Кондрусевич призвал президента республики Александра Лукашенко и «всех, кто осуществляет власть на разных уровнях», остановить насилие и начать «конструктивный диалог с обществом». Он осудил и задержание тысяч протестующих, и избиение силовиками мирных жителей, «желающих узнать правду о президентских выборах».

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