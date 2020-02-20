https://static.news.ru/photo/e909cab4-5407-11ea-9433-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что в организации ожидают результатов клинических испытаний двух лекарств от коронавируса COVID-2019.

Один препарат является комбинацией лопинавира и ритонавира — эти лекарства назначаются людям с ВИЧ, второй — антивирусное средство под названием «ремдизивир».

Мы ожидаем предварительные результаты через три недели, — подчеркнул глава ВОЗ.

NEWS.Ru сообщал, что китайские власти прогнозирует, что эпидемия коронавируса будет остановлена к 20 марта. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэйем рассказал, что Пекин сумел добиться прорыва в области фармакологии и здравоохранения, который позволил предотвратить распространение эпидемии.

16 февраля китайские учёные создали первое лекарство, которое может оказаться эффективным в борьбе с коронавирусом. Его запустили в производство в восточной провинции Чжэцзян. Лекарство получило название «Фавэйлавэй». По словам китайских властей, препарат имеет официальное одобрение на включение в список лекарств, которые могут быть эффективны в лечении коронавируса.

К 20 февраля количество заболевших COVID-19 составляет более 75 тысяч человек, большинство из заболевших — жители Китая.