Глава ВОЗ прилетел в Кабул для переговоров с талибами

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прилетел в Кабул с официальным визитом. Он проведёт переговоры с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает телеканал TOLOnews.
Отмечается, что главной темой встречи Гебрейесуса с талибами
16 августа «Талибан» окончательно
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.