Глава ВОЗ прилетел в Кабул для переговоров с талибами

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прилетел в Кабул с официальным визитом. Он проведёт переговоры с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Отмечается, что главной темой встречи Гебрейесуса с талибами станет прекращение помощи сектору здравоохранения Афганистана со стороны Всемирного банка и возможности её возобновления.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.