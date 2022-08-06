Глава украинского офиса Amnesty International сообщила об увольнении Глава украинского офиса Amnesty International Покальчук сообщила об увольнении

Фото: babel.ua

Глава украинского офиса международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук сообщила о своем увольнении. Об этом пишет издание «Страна.ua». Это произошло вскоре после того, как организация опубликовала доклад, в котором сообщила о нарушениях норм межднародного и военного права со стороны ВСУ в ходе конфликта на Украине.

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук объявила о своем увольнении, — говорится в сообщении издания.

Сообщаеся, что в качестве причины увольнения Покальчук назвала несогласией с публикацией доклада о нарушениях украинских военных.

Доклад Amnesty International был опубликован 4 августа. В нём говорится о том, что украинские войска нарушают нормы международного и военного права и размещают вооружение в школах и больницах городов, таким образом подвергая риску мирных жителей. В своем докладе организация отметила, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает военных Украины от соблюдения международного гуманитарного права.