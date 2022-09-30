Глава Северной Осетии: коллапс на «Верхнем Ларсе» преодолен

Фото: NEWS.ru

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале заявил, что коллапс на пункте пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией преодолен. По его словам, ситуация стабилизировалась и теперь там спокойная обстановка.

Ситуация на «Верхнем Ларсе» стабилизировалась. По данным, которые предоставляет таможенная служба, на подъезде к КПП обстановка спокойная. <...> Уже сегодня можно говорить, что поставленные цели достигнуты — коллапс, который мы наблюдали еще несколько дней назад, преодолен, — написал Меняйло.

Глава региона добавил, что выезжающий транспорт занимает только те полосы движения, которые для этого предусмотрены. Полосы на въезд свободны. По его словам, очередь из легковых автомобилей сегодня составляет 2580 единиц — это примерно на тысячу единиц меньше, чем три дня назад.

Определенные сложности есть на пункте пропуска на территории сопредельного государства: если бы там работа велась более оперативно, то на нашей стороне, соответственно, очередь сокращалась бы быстрее, — сказал Меняйло.

Всех выезжающих мужчин призывного возраста по-прежнему проверяют члены оперативной группы. Россиянам, подлежащим частичной мобилизации, «вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона России», заключил Меняйло.

Накануне в погрануправлении ФСБ по Северной Осетии не подтвердили информацию, что на пункте пропуска с Грузией «Верхний Ларс» больше не пропускают людей на самокатах и велосипедах. В ведомстве отметили, что пункт пропуска является автомобильным, соответственно, для его пересечения необходимо воспользоваться транспортным средством — разрешено это делать на велосипедах или самокатах. Перейти границу пешком нельзя. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что переход границы между Россией и Грузией на КПП «Верхний Ларс» закрыт.