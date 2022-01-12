Глава Минобороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с новым командующим российскими миротворцами Андреем Волковым ситуацию в Карабахе, сообщается на сайте оборонного ведомства республики. Во встрече, которая прошла в Баку, также принял участие первый командующий миротворческим контингентом Рустам Мурадов.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова. На встрече была обсуждена оперативная обстановка в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцированы российские миротворцы. Волкова представил азербайджанской стороне российский генерал-лейтенант Рустам Мурадов, — говорится в сообщении.

О назначении Волкова на новую должность стало известно накануне. Как сообщалось, замена командующего производилась в рамках плановой ротации.

Волков был заместителем командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе с ноября 2020 года по май 2021-го, когда эту должность занимал генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Сейчас он является начальником войск РХБЗ Южного военного округа МО РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что благодаря присутствию российских миротворцев в Карабахе были восстановлены социальные объекты, проведено разминирование территорий ряда районов, а также улучшилась гуманитарная ситуация. Глава государства выразил благодарность российским военным за выдержку, стойкость и профессионализм.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.