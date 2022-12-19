Глава МИД Румынии: не думаю, что есть риск нападения России на Молдавию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский Кремль

Министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску заявил, что не считает реальной угрозу нападения России на Молдавию, пишет РИА Новости. В то же время он подчеркнул, что Румыния окажет помощь Кишиневу в этом случае.

Я не думаю, что существует подобный риск для Молдавии, если понадобится, то Румыния окажет помощь Молдавии, но я бы не хотел обсуждать гипотетические ситуации, — заявил Адреску.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что Россия планирует вторжение на территорию страны в начале 2023 года. В интервью телеканалу TVR Moldova он отметил, что интервенция со стороны РФ лишь вопрос времени. Мустяцэ полагает, что российские войска могут вторгнуться либо в начале 2023 года, в январе-феврале, либо позже — в марте-апреле. Руководитель службы считает, что целью этих действий будет объединение РФ с Приднестровьем.

Вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что республика перестала быть зависимой от российского газа. Впервые в истории Молдавии правый берег не будет потреблять газ, который поставляет «Газпром», отметил он. Спыну уточнил, что в декабре «Молдовагаз» закупит у «Энергокома» около 100 млн кубометров газа. Предварительно, средняя цена составит $1108,61 за тысячу кубометров.