В Молдавии заявили о достижении независимости от российского газа Молдавский вице-премьер Спыну заявил о достижении независимости от «Газпрома»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что республика перестала быть зависимой от российского газа. Впервые в истории Молдавии правый берег не будет потреблять газ, который поставляет «Газпром», отметил он в Telegram.

С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мы достигли этого, — подчеркнул вице-премьер.

Спыну уточнил, что в декабре «Молдовагаз» закупит у «Энергокома» около 100 млн кубометров газа. Предварительно, средняя цена составит $1108,61 за одну тысячу кубометров. Чиновник пояснил, что в цену войдут расходы на транспортировку и хранение газа. По словам Спыну, что для потребителей Молдавии тариф останется меняться не будет.

Ранее председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что газораспределительная компания погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре. Всего перечислено $47,64 млн.