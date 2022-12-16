В Молдавии объявили о погашении задолженности перед «Газпромом» Компания «Молдовагаз» заявила о погашении задолженности перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре

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Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил в своим Telegram-канале, что газораспределительная компания погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре. Всего перечислено $47,64 млн.

По состоянию на 16 декабря 2022 г., АО «Молдовагаз» рассчиталось за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 г., оплатив ПАО «Газпром» $47,64 млн, — заявил Чебан.

Погашение долга и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых «Газпром» согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Важным его пунктом является договоренность до 20 числа каждого месяца оплачивать стоимость голубого топлива, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце.

Ранее «Газпром» сообщил, что Молдавия оплатила газ, «осевший» на Украине. В связи с этим было принято решение не снижать подачу топлива на ГИС «Суджа» для транзита в республику. Вместе с тем в компании напомнили, что молдавская сторона регулярно нарушает свои контрактные обязательства по оплате топлива, поэтому «Газпром» оставляет за собой право сократить или полностью прекратить поставки в случае нарушений.

Премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что в случае полного прекращения поставок газа из России Молдавия воспользуется своими газовыми резервами, которых хватит на два месяца.