Глава Конституционного суда Украины не собирается уходить в отставку

https://static.news.ru/photo/94155236-1ab2-11eb-8860-fa163e074e61_660.jpg Александр Тупицкий Фото: Пресс-служба КСУ

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не уйдёт в отставку.

Таким образом он отреагировал на предложение президента страны Владимира Зеленского признать решение Конституционного суда (КС) о декларировании «ничтожным», отменить изменения в антикоррупционном законе и прекратить полномочия судей КС.

По требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать (уходить в отставку — NEWS.ru), — цитирует Тупицкого ТАСС.

Он добавил, что не слышал такого требования, чтобы он подал в отставку. При этом оно должно быть мотивировано, с подтверждением решения суда.

Тупицкий заявил, что пока же речь идёт об отмене всего состава Конституционного суда. По его мнению, такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Поводом стало решение Конституционного суда отменить ряд антикоррупционных норм. По мнению президента, борьбе с коррупцией наносятся сокрушительные удары и необходима жёсткая реакция.