Глава Конституционного суда Украины не собирается уходить в отставку

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не уйдёт в отставку.
Таким образом он отреагировал на предложение президента страны Владимира Зеленского признать решение Конституционного суда (КС) о декларировании «ничтожным», отменить изменения в антикоррупционном законе и прекратить полномочия судей КС.
По требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать (уходить в отставку — NEWS.ru), — цитирует Тупицкого ТАСС.
Он добавил, что не слышал такого требования, чтобы он подал в отставку. При этом оно должно быть мотивировано, с подтверждением решения суда.
Тупицкий заявил, что пока же речь идёт об отмене всего состава Конституционного суда. По его мнению, такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Поводом стало решение Конституционного суда отменить ряд антикоррупционных норм. По мнению президента, борьбе с коррупцией наносятся сокрушительные удары и необходима жёсткая реакция.