Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.
Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.
Как ранее писал NEWS.ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Предметом разговора стала ситуация, сложившаяся в Белоруссии после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.