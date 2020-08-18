Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

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Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии.

Я только что обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии, — написал Мишель в Twitter.

По его словам, только мирный диалог поможет решить все противоречия, которые возникли в республике.

I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E



Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO #EU27 — Charles Michel (@eucopresident) August 18, 2020

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

Как ранее писал NEWS.ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Предметом разговора стала ситуация, сложившаяся в Белоруссии после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.