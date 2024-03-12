Глава ЦРУ назвал время наступления ВСУ в этом году при помощи США Глава ЦРУ: помощь США позволит ВСУ начать наступление в конце 2024 года

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Уильям Бернс

Выступая на слушаниях в комитете сената по разведке, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и «проникающих ударов по Крыму». По его словам, ВСУ могут вернуть себе наступательную инициативу.

С новым пакетом помощи Украина сможет оказаться в позиции к концу 2024 года — началу 2025 года, когда она вернет себе наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции значительной силы, — уточнил директор разведслужбы.

По его оценке, Киев в случае получения помощи от Вашингтона сможет продержаться в 2024–2025 годах и помимо ударов по Крыму сумеет противодействовать российскому Черноморскому флоту. При этом Бернс подчеркнул, что в случае, если дополнительной помощи не будет, Украина в текущем году лишится значительных территорий.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев готовит «серьезную военную операцию» в Крыму. По его словам, атаки на полуостров в 2022–2023 годах, а также нападения ВСУ на левобережье Днепра в Херсонской области были «связаны одним стратегическим замыслом».

Новое контрнаступление украинских войск окончательно погубит Украину, указывал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. Такое решение окончательно лишит страну остатков человеческого ресурса, пояснил он. Политик предположил, что украинский командующий сухопутными войсками, по всей видимости, намерен войти в историю как «генерал 200».