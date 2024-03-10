Украине предрекли гибель в случае нового контрнаступления Постпред Мурадов: новое контрнаступление погубит ВСУ и саму Украину

Фото: МО Украины

Новое контрнаступление украинских войск окончательно погубит Украину, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Такое решение окончательно лишит страну остатков человеческого ресурса, пояснил он.

Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый, так называемый «контрнаступ», окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит ее остатков человеческих ресурсов <...> Могу только выразить сочувствие простым украинцам в связи с такими мыслями и намерениями военных стратегов киевского режима, — резюмировал Мурадов.

Он предположил, что украинский командующий сухопутными войсками, видимо, намерен войти в историю как «генерал 200». У него есть шансы стать почетным гробовщиком в своем государстве, заключил собеседник агентства.

Ранее командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Павлюк сообщил о подготовке к контрнаступлению в этом году. По его словам, для этого планируется вывод частей, требующих доукомплектования и обновления. Командованию предстоит стабилизировать линию фронта и подготовить ударную группировку, констатировал военный.

Однако военный эксперт Михаил Онуфриенко усомнился в этих словах. Для нового «контрнаступа» нет никаких предпосылок, пояснил он NEWS.RU: если бы в Киеве планировали наступление, то в ВСУ судорожно набирали бы личный состав, как это было в конце 2022 года, перед реальным контрнаступлением. Более того, указал эксперт, для контрдействий у Киева недостаточно военной помощи от западных стран.