Географ предупредил о грозной опасности, возникшей у берегов Антарктиды Географ Крылов: дрейфующий антарктический айсберг размером с два Петербурга угрожает судам

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Экипажам судов, проходящих в окрестностях Антарктиды, следует проявлять повышенную осторожность из-за самого крупного на Земле айсберга А23а, который начал активный дрейф, рассказал в беседе с LIFE.ru кандидат географических наук Петр Крылов. По его словам, ледяной гигант, площадь которого в два раза превышает размеры Санкт-Петербурга, появился благодаря глобальному потеплению климата.

Специалист объяснил, что крупные айсберги регулярно появляются вблизи Антарктиды из-за влияния на ледовый покров температуры воздуха и океана. Сегодня движение айсбергов, как и состояние вокруг них океана и атмосферы, постоянно отслеживается, в том числе из космоса. На основании полученных данных составляются высокоточные модели их перемещения. При этом учитываются несколько возможных сценариев, которые при необходимости корректируются. Однако, по словам ученого, все предусмотреть невозможно, так как любой прогноз усложняется множеством резко меняющихся факторов, например наличием льда, приливами или изменениями климатических условий.

В этой связи айсберги, особенно крупные и массивные, такие как только что отколовшийся А23а, безусловно, могут внезапно изменить свое положение или размеры и представляют опасность для судов из-за потенциального столкновения, — предупредил эксперт.

Издание уточняет, что айсберг А23а, севший на мель у берегов Антарктиды около 30 лет назад, начал активный дрейф. За день он перемещается примерно на пять километров.

В марте этого года климатолог Алексей Кокорин спрогнозировал откалывание айсберга от разрушающегося ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, известного также как «ледник Судного дня». Ученые полагают, что если он и другие ледники, находящиеся рядом с ним, растают, то это приведет к повышению Мирового океана как минимум на три метра.