Генсек ООН призвал Совбез срочно ввести в Гаити военный контингент Генсек ООН Гутерриш призвал Совбез одобрить развертывание военных сил в Гаити

Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совбез срочно рассмотреть вопрос о развертывании международных сил в Гаити. Они должны помочь в решении гуманитарного кризиса, сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что в прошлом месяце преступные группировки заблокировали топливный терминал Веррё, являющийся главным портом страны, что привело к дефициту бензина и дизельного топлива, из-за чего были вынуждены закрыться предприятия и больницы.

В условиях стремительно ухудшающейся ситуации в Гаити, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть введение вооруженных сил, чтобы помочь стране решить проблемы с гуманитарным обеспечением, — отмечается в сообщении ООН.

Гутерриш также подготовил варианты ответа на запрос гаитянского правительства по наращиванию поддержки страны в области безопасности, которые направлены членам Совбеза. При этом генсек ООН указал на важность спасения жизней граждан островного государства, где на фоне резкого ухудшения ситуации с безопасностью, парализовавшего страну, произошла вспышка холеры.

Ранее стало известно, что замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан посетят Москву, чтобы обсудить продление продуктовой сделки. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что команда генсека ведет интенсивные контакты по вопросам, касающимся «продуктовой сделки».