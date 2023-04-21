Генсек НАТО заявил о «победоносных перспективах» контрнаступления ВСУ Генсек НАТО Столтенберг выразил уверенность в успехе предполагаемого контрнаступления ВСУ

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Украина может достичь успеха в контрнаступлении, когда найдет подходящий момент. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, которые приводит немецкое издание Welt, помочь Киеву может «невероятная» по объемам военная поддержка Запада.

Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно, — сказал генсек НАТО.

Он также добавил, что Запад поставил Киеву значительное число артиллерийского вооружения, средств ПВО, танков, БМП. Одной из ведущих стран в этой поддержке стала Германия, подчеркнул Столтенберг.

Заседание контактной группы по Украине прошло в пятницу, 21 апреля, на американской авиабазе «Рамштайн». Там обсуждались варианты продолжения военной помощи Киеву.

Ранее турецкое издание Yeni Şafak написало, что Вашингтон начал переосмысливать ход конфликта на Украине и пересматривать стратегию поддержки ВСУ после утечки секретных документов Пентагона. По предположению СМИ, украинская армия может лишиться военной помощи США в преддверии контрнаступления.

Также сообщалось, что ряд американских конгрессменов-республиканцев потребовали от Байдена прекратить оказание «безудержной помощи» Украине.