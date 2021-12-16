Генсек НАТО собрался включить Украину в Альянс вопреки России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс не намерен прекращать расширение, несмотря на возражения России. Он также заявил, что Украина может быть включена в состав организации. Его слова приводит ТАСС.

Столтенберг напомнил, что Альянс уже принял в свой состав Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты РФ. Он пообещал, что Альянс не пойдёт на компромиссы с Кремлём. Кроме того, он намеревается помочь Киеву справиться с «агрессией» Москвы. Какой именно он, правда, не уточнил.

Что касается вступления [Украины в состав НАТО], то этот вопрос могут решать только 30 стран НАТО и сама Украина, — сказал генсек НАТО.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости предоставления Москве гарантий безопасности о нерасширении НАТО на восток. Кроме того, Лавров заявил о безальтернативности минских договорённостей по ситуации в Донбассе. Глава российского внешнеполитического ведомства призвал ФРГ повлиять на Украину как страну — участницу «нормандского формата».