Генпрокурор Белоруссии сообщил о попытках внедрить в стране нацизм извне

https://static.news.ru/photo/f4b52ece-b5bf-11eb-ba1e-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: mirnov.net

Белоруссия в 2020 году столкнулась с попытками внедрения извне нацизма. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1»

Своё заявление генпрокурор сделал, комментируя принятый в стране закон о недопущении реабилитации нацизма и по вопросам противодействия экстремизму, который ранее подписал президент Александр Лукашенко.

По словам Шведа, нацизм, с точки зрения закона и законодательства, рассматривается как одна из крайних форм экстремизма.

События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, предпринимаются активные попытки внедрить эту «коричневую чуму», заразу, которая называется нацизм, в наше общество, — сообщил генпрокурор.

По его мнению, нацизм является «благодатной почвой» для радикализации действий, направленных на свержение действующей власти и суверенного государства. Такие же технологии используются и при организации «цветных революций», убеждён генпрокурор.

Андрей Швед считает, что такого рода идеи исходят от государств, где нацизм превратился в часть государственной идеологии.

Руководители ряда государств, элита так называемая, воспринимают идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии, — заявил Швед.

В качестве примера утверждения нацизма на государственном уровне он привёл «марши эсэсовцев, ущемление прав населения по языковому признаку» и переименование улиц в честь «полицаев, которые жгли Хатынь».

Ранее сообщалось, что 17 апреля оперативники российской ФСБ задержали в Москве юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Их обвинили в том, что они планировали провести государственный переворот в Белоруссии 9 мая и консультировались для этого с представителями США и Польши.