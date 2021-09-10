Генерал рассказал о готовности Москвы отразить воздушное нападение
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
12:40, 11 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Герой России и генерал-майор Магомед Толбоев заявил, что Москва в любой момент готова отразить нападение с воздуха. Он отметил, что к Кремлю сейчас беспрепятственно не подлетит ни один самолёт или вертолёт. Об этом он рассказал в беседе с Lenta.ru.
Генерал отметил, что после покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, вокруг Садового кольца Москвы был обеспечен «непроницаемый» с воздуха периметр безопасности.
После покушения на бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в радиусе Садового кольца была обеспечена полная безопасность. К Кремлю не подлетит ни один самолёт, ни один вертолёт — такой системы безопасности не видел даже Белый дом, — подчеркнул Толбоев.
Он также заявил, что приближение любого летательного аппарата к Москве без разрешения будет смертельным для объекта.
Ранее сообщалось, что российский ЗРК «Панцирь-М» сможет поражать противокорабельные ракеты стоящие на вооружении США. В министерстве обороны России отметили, что комплекс сумел сбить все ракеты-имитаторы американских ПКР. Отмечается, что зенитчики смогли поразить все низколетящие цели на безопасном для корабля расстоянии.