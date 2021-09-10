Генерал рассказал о готовности Москвы отразить воздушное нападение

Герой России и генерал-майор Магомед Толбоев заявил, что Москва в любой момент готова отразить нападение с воздуха. Он отметил, что к Кремлю сейчас беспрепятственно не подлетит ни один самолёт или вертолёт. Об этом он рассказал в беседе с Lenta.ru.

Генерал отметил, что после покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, вокруг Садового кольца Москвы был обеспечен «непроницаемый» с воздуха периметр безопасности.

После покушения на бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в радиусе Садового кольца была обеспечена полная безопасность. К Кремлю не подлетит ни один самолёт, ни один вертолёт — такой системы безопасности не видел даже Белый дом, — подчеркнул Толбоев.

Он также заявил, что приближение любого летательного аппарата к Москве без разрешения будет смертельным для объекта.

Ранее сообщалось, что российский ЗРК «Панцирь-М» сможет поражать противокорабельные ракеты стоящие на вооружении США. В министерстве обороны России отметили, что комплекс сумел сбить все ракеты-имитаторы американских ПКР. Отмечается, что зенитчики смогли поразить все низколетящие цели на безопасном для корабля расстоянии.