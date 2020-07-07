ГБР закрыло дело против Порошенко об отмывании денег при продаже завода

https://static.news.ru/photo/1dd54a2e-c123-11ea-b63b-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственное бюро расследований Украины закрыло дело против бывшего президент страны Петра Порошенко об отмывании денег и неуплате налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.

Уголовное дело по «Ленинской кузне» (одно из 24 «дел Порошенко») сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого, — написал Новиков у себя на странице в Facebook.

Он также отметил, что на следователей оказывалось давление, о чём сам Корецкий в ближайшее время согласился рассказать прессе.

1 июля Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро разведки. Однако он не стал давать показания. По словам начальника отдела Главного следственного управления ГБР Вадима Приймачока, политик не стал говорить о сути предъявленного ему подозрения.

После допроса экс-президент прибыл в Печерский суд Киева. Арбитраж планирует избрать ему меру пресечения по этому делу. Возле здания суда смонтировали сцену. На месте собрались люди, в числе которых жена политика Марина.

Заседание и допрос относятся к делу о давлении на руководителя Службы внешней разведки: по данным Генпрокуратуры страны, Порошенко преступными методами добился назначения первым замглавы ведомства Сергея Семочко. Сначала прокуратура просила избрать в качестве меры пресечения арест с альтернативой залога в размере 10 млн гривен (26,4 млн рублей). Однако позднее силовики изменили ходатайство на требование личного обязательства политика.

До этого Порошенко неоднократно не являлся на допрос, ссылаясь на различные обстоятельства.

Ранее Прокуратура Украины отозвала ходатайство об избрании Петру Порошенко меры пресечения по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко, писал NEWS.ru.