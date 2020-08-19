«Газпром» сохраняет планы по достройке «Северного потока – 2»

https://static.news.ru/photo/7f3aca44-e218-11ea-b385-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Планы по достройке газопровода «Северный поток — 2» у «Газпрома» сохранились. Компания ведёт всю необходимую работу.

Мы сохраняем свои планы по достройке газопровода «Северный поток — 2» и ведем для этого необходимую работу, — цитирует ТАСС сообщение представителя компании на конференции «ВТБ Капитал Инвестиции».

Он добавил, что не может дать больше информации по этому поводу в том числе из-за того, что на проект оказывается значительное давление.

Напомним, строительство «Северного потока — 2» было остановлено в декабре прошлого года, после введения нового пакета санкций США против непосредственных строителей трубы. В итоге подрядчик — швейцарская компания Allseas — прекратила дальнейшие работы. Вместо швейцарских кораблей Россия привела в Балтийское море свои суда-трубоукладчики.

Возобновление строительства «Северного потока — 2» формально разрешено с 4 августа, когда закончился срок подачи апелляций на разрешение Датского энергетического агентства (DEA) использовать суда с якорным позиционированием. Между тем информация о начале работ до сих пор не появилась. В Nord Stream 2 AG заявили, что о дальнейших шагах и планах по возобновлению работ сообщат своевременно. В компании пояснили, что строителям осталось проложить примерно 160 км труб.

Как писал NEWS.ru, в конце июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, который ужесточает санкции против «Северного потока — 2». Под ограничения, в частности, попадут компании, предоставляющие услуги страхования судов, работающих на строительстве трубопровода, а также услуги по их техническому переоснащению.