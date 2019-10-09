https://static.news.ru/photo/81c694ec-eaa6-11e9-bda4-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Франции Амели де Моншален заявила, что Париж решительно осуждает спецоперацию Турции в Сирии.

Она выступила с призывом созвать Совет Безопасности ООН, передаёт AFP . По её словам, это общее предложение Франции, Германии и Великобритании.

Франция, Германия и Великобритания завершают [составление] совместного заявления, в котором будет предельно понятно указано, что мы решительно осуждаем то, о чём сообщается, - заключила она.

Аналогичное заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщается на сайте МИДа страны.

Наступление Турции в настоящее время угрожает вызвать ещё одну гуманитарную катастрофу и новые движения беженцев, — подчеркнул он.

Дипломат призвал Анкару прекратить наступление.

Ранее турецкое командование начало перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии, чтобы заставить сражающихся с джихадистами курдских ополченцев отойти от границы с Турцией. До этого Анкара начала бомбардировки позиций курдов, писал News.ru.

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.