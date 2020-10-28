Fox News: неизвестные выкрали компромат на Хантера Байдена

https://static.news.ru/photo/90b43f3e-1991-11eb-a063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tucker Carlson/Twitter.com

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в своей программе «Такер Карлсон сегодня вечером» сообщил о внезапной пропаже документов, изобличающих сына Джо Байдена Хантера в коррупции.

Карлсон напомнил, что документы были получены от источника в понедельник, 26 октября. После этого их отправили почтой из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Ведущий обратил внимание, что ни демократы, ни сам Джо Байден не опровергали достоверность этих документов.

Эти документы исчезли, — сообщил Карлсон в своём Twitter.

Damning Hunter Biden documents suddenly vanish pic.twitter.com/B2qsajZlID — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 29, 2020

Он добавил, что об этом ему сообщили в транспортной компании, где обратили внимание на вскрытую посылку, содержимое которой пропало. Компания провела проверку, но не смогла установить место и время похищения компромата.

Как сообщал NEWS.ru, о наличии большой порции компромата на сына Джо Байдена Хантера стало известно в середине октября. Среди улик — электронные письма и другие сведения, подтверждающие, что Хантер Байден был замешан в коррупции и получал миллионные переводы с Украины, будучи менеджером украинской компании Burisma.

Дональд Трамп уже ставил перед Джо Байденом вопрос о честности его сына. Нынешний президент США уверен, что отец покрывал сделки сына, особенно когда давил на власти Украины, добившись остановки расследования против Хантера.