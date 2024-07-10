Форум ОБСЕ назвали инструментом информационной войны с РФ Гаврилов: форум ОБСЕ используют в информационной войне против России

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Форум ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) теперь используется Западом как инструмент информационной войны против России, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Поэтому он стал неинтересен для профессионального обсуждения вопросов безопасности в Европе, пояснил дипломат.

Гаврилов сообщил, что за последние два года на форуме делегации России как минимум пять раз не разрешили пригласить докладчиков по острым темам, касающимся обеспечению военной стабильности. Дипломат рассказал об абсурдном случае, когда председательствующая на форуме Хорватия не разрешила студентам МГИМО присоединиться в качестве слушателей к онлайн-заседанию. При этом учащиеся из других стран получили возможность присутствовать лично.

Любому наблюдателю, да и здравомыслящим делегациям на Форуме понятно, что это — пресловутые «двойные стандарты» и грубая дискриминация, — заключил глава делегации.

Накануне стало известно, что Швейцария расширила санкции против России, включив в списки еще 69 физических и 47 юридических лиц, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства конфедерации. Власти страны также ввели запрет на рекламу в отношении четырех российских СМИ.