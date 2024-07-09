Европейская страна расширила список антироссийских санкций Швейцария ввела санкции против 69 физических и 47 юридических лиц из России

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Швейцария расширила санкции против России, включив в списки еще 69 физических и 47 юридических лиц, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства конфедерации. Власти страны также ввели запрет на рекламу в отношении четырех российских СМИ.

Федеральное Министерство экономики, образования и науки, отвечающее за санкции, 8 июля 2024 года расширило санкционный список в отношении России. В соответствии со своими полномочиями 8 июля 2024 года министерство ввело санкции Швейцарии в отношении еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций, — говорится в сообщении.

Правительство не привело точный список лиц, подпавших под рестрикции, но отметило, что в него преимущественно вошли бизнесмены, представители СМИ, сотрудники вооруженных сил и судебных органов. Там подчеркнули, что так присоединились к санкциям Евросоюза против России.

Кроме того, правительство Швейцарии ввело запрет на рекламу в отношении таких СМИ, как «Голос Европы», РИА Новости, «Известия» и «Российская газета». Причиной там назвали «продолжающиеся пропагандистские и дезинформационные кампании России». Власти конфедерации подчеркнули, что решили не запрещать их вещание, а противодействовать фактами «ложным и вредным заявлениям».

Первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников ранее заявил, что российские банки адаптировались к введенным санкциям. По его словам, кредитная организация внедряет в свою работу инновации, создает новые технологии и продукты.