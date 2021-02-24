Евросоюз планирует до 5 марта ввести санкции против России из-за Навального

https://static.news.ru/photo/7a90fcfa-76d0-11eb-bb96-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский союз к 5 марта может завершить процедуру введения новых санкций в отношении Российской Федерации из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному.

Сейчас идёт активная работа над санкциями. Процесс, как ожидается, завершится максимум к 5 марта, и санкции вступят в силу, — сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. Поводом для ухудшения отношений с Россией стала ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Европейский союз готовится в марте ввести новые санкции против российских властей из-за судебного процесса по делу «Ив Роше», в результате которого оппозиционеру Алексею Навальному был заменён условный срок наказания на реальный. ЕС грозит заморозить банковские счета ряда физических лиц и запретить им въезд в Евросоюз, писал NEWS.ru.