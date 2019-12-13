Если кто-то думал, что саммит в «нормандском формате» прошёл, стороны долго договаривались, достигли определённых соглашений и теперь дело только за их выполнением, то он заблуждался. Сейчас наступает самое весёлое время — время трактовок, подмены формулировок и попыток выдать «зраду» за «перемогу».

Первый раз громыхнуло, когда выяснилось, что офис Зеленского, размещая текст коммюнике саммита «нормандской четвёрки» на сайте президента Украины, произвёл небольшую, но значительную подмену терминов в части, касающейся обеспечения особого порядка местного самоуправления на территории Донбасса. Когда этот финт вскрылся, официальный представитель Киева в подгруппе по Донбассу Алексей Резников объяснил его трудностями перевода.

Идёт общение на русском, немецком, французском и украинском языках, а текст получается на английском, — сказал он.

Позже огня добавил уже сам украинский президент, заявивший, что ему не нравятся те обязательства, которые взял на себя Киев согласно Минским соглашениям. Он напомнил, что они были подписаны четыре года назад и подписывали их совсем другие политики, обещания которых теперь приходится исполнять новой власти.

Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов — это точно не наша позиция, — сказал Зеленский.

Впрочем, стоит отметить, что такая его позиция не является сенсацией: примерно так же он жаловался на доставшиеся ему в наследство от Порошенко соглашения во время пресс-конференции по итогам саммита в Париже. Но то было в ночи, видимо, услышали немногие. А когда Зеленский повторил свои мысли на украинском телевидении, вопросы возникли у многих, в первую очередь, конечно, в Москве.

Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сперва вообще не поверила в то, что Зеленский действительно поднял эту тему. При этом она отметила, что разговор об изменении соглашений, поднятый сразу по завершении саммита, вызывает у неё даже не сожаление, а удивление, и напомнила, что до украинских представителей в Париже была чётко доведена позиция мирового сообщества о необходимости неукоснительного их соблюдения и реализации.

Возможно, они рассчитывали услышать что-то другое, но им пришлось услышать именно это: минские договорённости безальтернативны, их нужно выполнять, и последовательность шагов, которые там указаны, верна, — сказала Захарова.

Примерно в том же ключе выступил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленского можно понять и даже можно ему посочувствовать. В самом Киеве представители команды Порошенко, как и сам бывший президент, уже даже не скрывают, что подписывали Минские соглашения с одной только целью — остановить интенсивные бои в Донбассе на фоне череды разгромных поражений ВСУ и бесконечно тянуть время, ни в коем случае не собираясь выполнять прописанные там обязательства.

А теперь всё то же мировое сообщество, которое так твёрдо и непоколебимо поддерживало Порошенко, вспомнило об украинской части сделки и крепко насело на новенького в Париже, заставляя его отдуваться за своих политических оппонентов. И главное — начнёт Зеленский исполнять Минские соглашения, тут же появятся три всадника Майдана Порошенко — Тимошенко — Вакарчук и начнут под песни в сопровождении боевых человекоподобных националистов разжигать перед офисом президента покрышки, обвиняя его в предательстве. Не начнёт — с Украины теперь-то уже спросят по всей строгости, обрубят поддержку и в наказание снимут санкции с России.

Но никто, к сожалению, так и не спросит, почему европейцы оказались такими идиотами и подыгрывали кривляньям предыдущей власти, пять лет подряд обкладывая с ног до головы Россию санкциями за невыполнение Украиной договорённостей. А даже если и спросит, то кто же ему ответит?