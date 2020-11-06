ЕС расширил санкционный список по Сирии

https://static.news.ru/photo/98ab3dea-2045-11eb-ba6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hazim/Xinhua/Global Look Press

Евросоюз ввёл новые санкции в отношении официальных лиц Сирии.

ЕС добавил восемь сирийских министров в санкционный список. В заявлении Совета Евросоюза по этому поводу говорится, что новые ограничения введены «в свете недавних министерских назначений» в Сирии.

Санкционный список по САР таким образом расширился до 288 человек, также в него входят 70 организаций. Всем фигурантам перечня запрещены поездки в ЕС, их активы, оказавшиеся на территории Европы, подлежат замораживанию. Также санкции включают запрет на импорт нефти, ограничения инвестиций, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использоваться для репрессий, а также на технику для перехвата интернет- или телефонной связи, передаёт ТАСС.

Ранее власти Европейского союза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщал NEWS.ru. Также был расширен чёрный список представителей госорганов страны, на которых наложены ограничения. Всего под санкции, помимо главы государства, попали 14 чиновников.