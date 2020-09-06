ЕС призвал Эрдогана провести конференцию по ситуации в Средиз

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Глава Евросовета Шарль Мишель призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к проведению многосторонней конференции по урегулированию ситуации в Восточном Средиземноморье.

Председатель Евросовета поговорил с президентом Эрдоганом в связи с растущей напряженностью в Восточном Средиземноморье. Глава Евросовета также призвал к проведению многосторонней конференции по Восточному Средиземноморью с целью поиска мирных и согласованных решений, — сообщил журналистам в Брюсселе источник в Совете ЕС, пишет ТАСС.

Ранее Эрдоган предостерёг Грецию от отказа от идеи проведения переговоров по ситуации в Восточном Средиземноморье. Он пообещал, что в противном случае Афины станут свидетелями решимости Анкары защитить свои интересы в регионе.

Комментарии президента последовали после того, как министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Грецию во «лжи», когда та заявила, что никогда не соглашалась на технические переговоры с Турцией по средиземноморскому вопросу. Он утверждал, что Афины изначально согласились принять участие в этих переговорах, организованных главой НАТО Йенсом Столтенбергом, но позже отказались от своей позиции. Официальные лица Греции заявили, что согласятся на переговоры с Турцией только в том случае, если страна выведет все свои военные суда из спорных вод.

Предполагалось, что усилия Столтенберга помогут снизить напряженность в восточном Средиземноморье близ Кипра, где обе страны развернули свои вооруженные силы на фоне обострения спора из-за потенциальных месторождений ресурсов, писал NEWS.ru.