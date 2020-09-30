ЕС официально уведомил Великобританию о нарушении соглашения о Brexit

https://static.news.ru/photo/b2225cae-03da-11eb-b783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский законопроект о внутреннем рынке противоречит условиям сделки по Brexit, поэтому Европейский союз отправил Лондону официальное уведомления о нарушении соглашения о выходе из состава сообщества. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Брюсселе.

Она напомнила, что европейские чиновники призвали Лондон устранить нарушения в законопроекте до конца сентября, но этого не было сделано.

Еврокомиссия решила послать официальное уведомление, которое является первым шагом процедуры устранения нарушений, — отметила глава ЕК.

По её словам, у Лондона есть один месяц на ответ. Британия должна предоставить его в виде официального уведомления. После этого ЕС сможет принять мотивированное заключение. Если ответ не будет предоставлен в срок, заключение также будет вынесено.

Как сообщил источник в ЕС журналистам ТАСС, Европейский союз может подать иск против Великобритании в Европейский суд юстиции в Люксембурге. В этом случае Лондону грозят крупные штрафы. При этом судебный процесс может растянуться на годы.

Палата общин парламента Британии ранее приняла законопроект о внутреннем рынке, который позволяет регулировать торговые отношения между составными частями Соединённого Королевства после 31 декабря 2020 года, когда завершается срок переходного периода. Документ позволит отступить от протокола по Северной Ирландии. По утверждению премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот протокол позволяет ЕС вводить любые тарифы на товары, которые продаются из Великобритании в Ирландию.

Теперь спорный билль должна рассмотреть верхняя палата парламента, а после внесения корректив представить законопроект палате общин. Попытки принять законопроект о внутреннем рынке вызвали резкую критику Брюсселя и Вашингтона, а также многих членов Консервативной партии Британии. Также оказались недовольными руководство Шотландии и Уэльса.

Как писал NEWS.ru, в июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что правовых оснований для продления переговоров с Лондоном о торговом соглашении нет.