Ереван разжигает религиозную вражду в Карабахе

Армения продолжает попытки втянуть Россию в конфликт в Нагорном Карабахе. После обстрела христианского храма в Шуши Ереван начал разыгрывать новую — религиозную — карту, напирая на репутацию Москвы как защитницы христианских ценностей. Армянская сторона пытается представить происходящее как противостояние мусульманского и христианского миров, но подобная стереотипная картина событий не выдерживает критики.

На прошлой неделе армянская сторона обвинила Азербайджан в обстреле собора Святого Христа Всеспасителя в Шуши — знаковое место для Армянской апостольской церкви, которое находится на территории, которая, согласно четырём резолюциям ООН, признана как оккупированная Арменией. Вкупе с постоянными заявлениями Еревана о якобы воющих суннитских боевиках сирийской оппозиции, присутствие которой так и остаётся недоказанной , эта риторика выглядит как попытка найти религиозную подоплёку в конфликте.

Прежде всего намеренность удара по храму в Шуши доказать невозможно. Церковь находится в зоне боевых действий, поэтому попадание случайных снарядов нельзя исключить. В то же время Армения не стесняется обстреливать оперативно-тактическими ракетными комплексами города в глубине Азербайджана — Гянджу, Тертер и Мингячевир, которые приводят к гибели мирных жителей. Цель подобных действий очевидна — спровоцировать Баку на обстрел непосредственно армянской территории, что даст повод Еревану запросить защиту Москвы в рамках ОДКБ. Однако перетянуть Кремль, который занимает подчёркнуто нейтральную позицию в конфликте, не получается, а потому в ход идут другие инструменты, связанные не только с попытками интернационализировать конфликт, но и со стремлением использовать фактор веры. Происходящее в Карабахе армянскими СМИ и лоббистами преподносится вроде как боевые действия, затрагивающие «братский христианский народ» со стороны мусульманского союза Азербайджана и Турции, а иногда — даже как борьба суннитской Турции против шиитского Ирана. Для специалистов эти тезисы выглядят абсурдно: как заметил авторитетный российский исламовед Алексей Малашенко, «автору идеи о противостоянии в карабахском конфликте шиитов и суннитов можно посоветовать побольше читать умных книжек».

Использование религиозного фактора — игра с огнём, которая поднимает разные неудобные вопросы. Если действительно апеллировать к христианству, то следует понимать, что отношения Армянской православной церкви с Русской довольно противоречивы. Поскольку в Армении Церковь является монофизитской, то есть признающей единую, а не двойственную, божественную и человеческую, природу Христа. И это только одно из принципиальных противоречий. Доктор богословия протоиерей Олег Давыденков ранее признавал , что «догматический диалог» с армянами зашёл в тупик.

Азербайджан считается светским государством, даже учитывая тот факт, что более 90% его жителей идентифицируют себя как мусульмане. Баку подчёркивает терпимость ко всем конфессиям, в том числе христианским. В 1998 году была реконструирована Бакинско-Прикаспийская епархия Русской православной церкви, и с тех пор, как утверждают православные источники , она плодотворно взаимодействует с властями, в том числе в области восстановления и реставрации храмов. Более того, пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви протоиерей Константин Поминов назвал атаки на мирные населённые пункты в Азербайджане «злодеянием» и «актами терроризма», особенно заострив внимание на обстреле похоронной процессии в Тертере, в результате которой погибли мирные жители. Священнослужитель также обратил внимание на то, что армянская сторона «кричит» об обстреле храма в Шуши, но совершенно обходит вниманием тот факт, что на территории Азербайджана стоят армянские храмы, отремонтированные на деньги правительства.

Бакинская и Азербайджанская епархия Sefer azeri/wikipedia.org

Нельзя забывать и о том, что в Азербайджане практически нет антисемитизма. После развала Советского Союза иудеям в этой стране были возвращены здания, где ранее располагались синагоги. После того как в 2001 году два еврейских кладбища в Баку подверглись вандализму, азербайджанское правительство тщательно расследовало инцидент и выделило средства на восстановление объектов. Еврейское сообщество также тесно взаимодействует с правительством в области заботы о беженцах из Нагорного Карабаха.

Эксперты подчёркивают , что попытки Еревана сыграть на религиозных противоречиях только отдаляют мирное решение конфликта, который должен решаться с опорой на международное право, а не пропагандистские установки. С этим согласен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на днях призвавший обе стороны прежде всего отказаться от конфронтационной риторики, которая убивает перспективы мирного урегулирования.