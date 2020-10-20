Ереван разжигает религиозную вражду в Карабахе

Армения продолжает попытки втянуть Россию в конфликт в Нагорном Карабахе. После обстрела христианского храма в Шуши Ереван начал разыгрывать новую — религиозную — карту, напирая на репутацию Москвы как защитницы христианских ценностей. Армянская сторона пытается представить происходящее как противостояние мусульманского и христианского миров, но подобная стереотипная картина событий не выдерживает критики.
На прошлой неделе армянская сторона обвинила Азербайджан в обстреле собора Святого Христа Всеспасителя в Шуши — знаковое место для Армянской апостольской церкви, которое находится на территории, которая, согласно четырём резолюциям ООН, признана как оккупированная Арменией. Вкупе с постоянными заявлениями Еревана о якобы воющих суннитских боевиках сирийской оппозиции, присутствие которой так и остаётся
Прежде всего намеренность удара по храму в Шуши доказать невозможно. Церковь находится в зоне боевых действий, поэтому попадание случайных снарядов нельзя исключить. В то же время Армения не стесняется обстреливать оперативно-тактическими ракетными комплексами города в глубине Азербайджана — Гянджу, Тертер и Мингячевир, которые приводят к гибели мирных жителей. Цель подобных действий очевидна — спровоцировать Баку на обстрел непосредственно армянской территории, что даст повод Еревану запросить защиту Москвы в рамках ОДКБ. Однако перетянуть Кремль, который занимает подчёркнуто нейтральную позицию в конфликте, не получается, а потому в ход идут другие инструменты, связанные не только с попытками интернационализировать конфликт, но и со стремлением использовать фактор веры. Происходящее в Карабахе армянскими СМИ и лоббистами преподносится вроде как боевые действия,
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Азербайджан считается светским государством, даже учитывая тот факт, что более 90% его жителей идентифицируют себя как мусульмане. Баку подчёркивает терпимость ко всем конфессиям, в том числе христианским. В 1998 году была реконструирована Бакинско-Прикаспийская епархия Русской православной церкви, и с тех пор, как утверждают
Нельзя забывать и о том, что в Азербайджане практически нет антисемитизма. После развала Советского Союза иудеям в этой стране были возвращены здания, где ранее располагались синагоги. После того как в 2001 году два еврейских кладбища в Баку подверглись вандализму, азербайджанское правительство тщательно расследовало инцидент и выделило средства на восстановление объектов. Еврейское сообщество также
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