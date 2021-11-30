Ереван исключил открытие «экстерриториальных коридоров» на Южном Кавказе

Процесс разблокирования экономических и транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа не подразумевает наличия «экстерриториальных коридоров», сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян в эфире Общественного телевидения страны. По его словам, в рамках трёхсторонней рабочей группы обсуждается вопрос восстановления действовавших в советский период железных дорог.

Подтверждаю, что процесс разблокирования коммуникаций не подразумевает предоставления какого-либо экстерриториального коридора. Подтверждаю также, что в случае деблокады и железная дорога, и автомобильные пути будут находиться под суверенитетом и юрисдикцией Армении, — сказал Григорян.

Он также отметил, что обсуждение ведётся по вопросам очерёдности и графика действовавших в советский период железных дорог.

Вопросы, связанные с конкретными автомобильными путями и организацией безопасности, пока обсуждаются, — отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что после трёхсторонней встречи в Сочи российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян достигли договорённостей о разблокировании транспортных коридоров. По его словам, стороны подробно обсудили также вопросы экономического характера и развитие экономических связей. Немаловажным он назвал достижение согласия в вопросах гуманитарного характера.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.