Эрдоган рассказал о продвижениях в вопросе запуска платформы «3+3»

Запуск платформы «3+3» утвердит мир на Южном Кавказе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как передаёт «Анадолу», турецкий лидер отметил продвижение в данном направлении.

Ранее мы внесли в повестку вопрос о платформе «3+3». Запуск платформы с участием России, Турции, Азербайджана, Армении, Ирана, и в случае поддержки Грузии, утвердит мир в регионе. Мы наблюдаем продвижение в этом вопросе, — сказал Эрдоган.

Он сообщил, что во время разговора его азербайджанский коллега Ильхам Алиев рассказал о «плодотворной» трёхсторонней встрече в Сочи. По его словам, сейчас решается вопрос о строительстве линии железной дороги и сухопутного шоссе вдоль реки Араз.

На повестке строительство трассы, часть которой пройдёт через территорию Армении вплоть до турецкого Игдыра, — отметил турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что Тбилиси не будет участвовать в инициативе «платформы шести» по урегулированию ситуации на Южном Кавказе совместно с Россией. Он уже сообщил о позиции своей страны Баку и Анкаре, которые являются инициаторами создания подобного механизма регионального сотрудничества.

Лидеры России, Азербайджана и Армении провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией 26 ноября. Она длилась около трёх часов. Обсуждались вопросы, касающиеся выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, механизма демаркации границы, разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. По итогам встречи было подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.