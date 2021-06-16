Эрдоган рассказал о пользе Зангезурского коридора для Армении

https://static.news.ru/photo/56031434-cea2-11eb-b9b8-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Зангезурский коридор поможет жителям Армении свободно перемещаться в России и по миру. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламенте Азербайджана. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Эрдогана, урегулирование конфликта в Карабахе принесёт огромную пользу региону.

Открытие Зангезурского коридора даст возможность гражданам Армении свободно перемещаться в Москву и по миру. Так что они избавятся от блокады, в которую попали, — считает Эрдоган.

Также он подчеркнул, что от мира на этой территории выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь мир в целом.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Зангезурский коридор откроет новые возможности — логистические и экономические — для всех стран Южного Кавказа. Проблема, однако, в том, что проходить он должен по армянской территории, а и. о. премьера республики Никол Пашинян выступил категорически против этого.

Он также отмечал, что Зангезурский коридор, который соединит Нахичеванскую Автономную Республику с Азербайджаном через Сюникский район Армении, принесёт выгоду многим странам региона, поскольку может быть создана новая «Евразийская артерия».