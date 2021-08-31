Названа причина отказа России поставлять газ в Венгрию через Украину

Украинский транзит очень дорогой, поэтому Россия отказалась поставлять газ в Венгрию по данному маршруту, выбрав обходной вариант через Турцию. Об этом «Политике Сегодня» рассказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Украинский транзит очень дорогой. Даже с учётом увеличения расстояния транспортировки доставка по новому маршруту вполне конкурентоспособна, — пояснил эксперт.

Кроме того, Европейский регион как никогда нуждается в российском газе и заключение нового долгосрочного контракта говорит о том, что в Европе ценят важность этого сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности. Учитывая, что цены на газ в последнее время стали ещё выше, российской стороне соглашение принесёт дополнительную выручку, отметил специалист.

По его словам, проблем со стороны Украины возникнуть не должно, ведь даже при максимальной мощности через Турцию можно будет прокачивать не более 16 млрд кубометров газа, в то время как через Украину в лучшие годы транспортировалось в Европу более 120 млрд кубометров.

Ранее стало известно, что Россия и Венгрия согласовали долгосрочную газовую сделку, условия которой вступят в силу с 1 октября 2021 года. Новое соглашение рассчитано на 15 лет. «Газпром» ежегодно будет поставлять 4,5 млрд куб. м природного газа.