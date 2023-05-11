«Ему надоело»: названы две новые версии исчезновения главкома ВСУ Залужного Военэксперт Прохватилов: Залужный мог уйти в тень для подготовки контрнаступления ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог исчезнуть из поля зрения СМИ, потому что ему надоело быть в информационном поле вбросов о грядущем контрнаступлении украинской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. В то же время он не исключил, что Залужный ушел в тень именно для подготовки ВСУ к предстоящему наступлению.

Я думаю, что Залужному надоело быть в информационном поле бесконечного муссирования вбросов о грядущем контрнаступлении ВСУ. Там дело очень темное, а Залужный перед началом СВО тоже внезапно исчез и перестал общаться с американскими и британскими кураторами, перестал им докладывать о состоянии вооруженных сил. Еще одна версия: [Залужный] ушел в тень, чтобы реально подготовить армию к предстоящему наступлению, — сказал Прохватилов.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Залужный отказался от участия в заседании комитета. Он отметил, что украинский военачальник не захотел участвовать в мероприятии даже в формате видеоконференции из-за напряженной оперативной ситуации на фронте.

После этого ряд российских Telegram-каналов сообщили, что Залужного предположительно ликвидировали в ходе боев недалеко от населенного пункта Часов Яр. В Минобороны РФ эту информацию не подтвердили, а в Киеве опровергли данные сведения.